Senato: ecco programma celebrazioni 75esimo anniversario prima seduta

- Domani e dopodomani si terranno le celebrazioni per il 75esimo anniversario della prima seduta dell'Aula del Senato. Il calendario, fitto, di appuntamenti, prevede per domani pomeriggio, domenica 7 maggio, un concerto della banda interforze, composta da 75 elementi, che partirà alle ore 17:30 dal Cortile d'onore di palazzo Madama per raggiungere piazza Navona, a Roma. Tra i brani che verranno eseguiti, quelli di Rossini, Morricone, Verdi, Piovani, Trovajoli e Rascel. Lunedì 8 maggio, poi, spazio alla presentazione, alle 10:15, in sala Maccari, della moneta e del francobollo celebrativi della ricorrenza, ed alle 11:30, in Aula, ad un convegno, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Interverranno il giornalista Stefano Folli, l'ex senatrice e presidente dell'associazione "Italia decide", Anna Finocchiaro, gli storici Ernesto Galli della Loggia e Giuseppe Parlato. Ci sarà, infine, la proiezione di un video dedicato all'anniversario e, a seguire, un concerto di Gianni Morandi. (Rin)