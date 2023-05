Cile: domani Paese alle urne per eleggere l'assemblea che dovrà redigere una nuova Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini del Cile sono chiamati alle urne domani, 7 maggio, per eleggere i 50 consiglieri dell'Assemblea costituente, la commissione incaricata di redigere una nuova bozza di Costituzione dopo la bocciatura - a settembre scorso - del primo progetto di riforma della Carta adottata durante la dittatura del generale Augusto Pinochet. Più di 350 candidati si presentano alle elezioni, divisi sostanzialmente in cinque gruppi che rappresentano, in misura maggiore o minore, le posizioni dei maggiori partiti della politica cilena. I principali sostenitori del governo del presidente Gabriel Boric aderiscono alla coalizione Unidad para Chile, mentre ancora resiste l'alleanza Todo para Chile, erede della dissolta Concertación de Partidos por la Democracia (nota come "Concertation") che riuniva formazioni di centro e di sinistra. Secondo gli ultimi sondaggi, il consenso per Boric rimane non più alto del 38 per cento ed il voto potrebbe consacrare un nuovo slancio della destra. (segue) (Abu)