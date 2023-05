© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito allo sversamento di carbone vegetale nella fontana di piazza Navona "pur essendo d'accordo sulla necessità di ascoltare le istanze dei giovani sulla crisi climatica ribadiamo la condanna per le azioni che mettono in pericolo i nostri beni culturali". Lo ha detto l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi in occasione del sopralluogo a piazza Navona. (Rer)