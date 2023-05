Ambiente: Ama per "Roma cura Roma", oltre 110 addetti per pulire città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centododici addetti, tra operatrici e operatori ecologici, 64 automezzi di vario tipo: veicoli a vasca e spazzatrici. Sono alcune delle cifre di consuntivo sul supporto dispiegato oggi da Ama per "Roma cura Roma – Tutta mia la città", giornata dedicata alla tutela e al decoro di strade, piazze e aree verdi organizzata per il secondo anno dall'assessorato all'Agricoltura, all'ambiente e al ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale in collaborazione con associazioni del volontariato, comitati di quartiere e gruppi di cittadini. L'azienda municipale ha messo a disposizione dei volontari anche alcune attrezzature, tra cui 15 mila paia di guanti e 5 mila sacchi per i rifiuti minuti, provvedendo poi al ritiro e al trasporto dei materiali raccolti e svolgendo anche azioni supplementari di rifinitura e pulizia. "I nostri operatori e operatrici hanno lavorato fianco a fianco con tante romane e romani che hanno a cuore la cura dei beni comuni. L'azienda ha dato il proprio contributo a questo evento con convinzione – dichiara il presidente di Ama, Daniele Pace –. Sono giornate come quella di oggi che dimostrano quanto sia importante concorrere insieme, facendo ognuno la sua parte, per preservare il decoro e la bellezza di Roma".(Com)