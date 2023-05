Medio Oriente: servizi segreti di Israele pubblicano un video dell'operazione a Tulkarem

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Lo Shin Bet, l'agenzia di intelligence per gli affari interni dello Stato di Israele, ha diffuso un filmato dell'operazione portata a termine questa mattina nel campo profughi di Nur Shams, vicino alla città di Tulkarem, in Cisgiordania, che ha provocato la morte di due palestinesi. Come riferito in una dichiarazione congiunta delle Forze di difesa israeliane e della polizia, militari e agenti di polizia di frontiera sotto copertura sono entrati nel campo per arrestare diversi sospetti accusati di aver compiuto un attacco con armi da fuoco martedì 2 maggio vicino all'insediamento di Avnei Hefetz in Cisgiordania."I due uomini armati sono stati uccisi dopo aver tentato di fuggire dalla scena", afferma la dichiarazione facendo riferimento alle vittime, Hamzah Jamil Kharouish e Samer Salah al Shafi’i, membri del battaglione Tulkarem, una nuova ala della Jihad islamica palestinese vagamente organizzata nella città della Cisgiordania, secondo quanto riferito dal quotidiano "The Times of Israel". (Res)