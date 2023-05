Migranti: Foti (Fd'I), da ministri francesi e partito Macron miopia politica, smettano di attaccare governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal governo francese e dal partito di Emmanuel Macron continuano gli attacchi all'Italia e al governo di Giorgia Meloni. Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Non bastano le vergognose dichiarazioni del ministro Darmanin, anche i ministri Beaune e Agnes Pannier-Runacher usano un linguaggio sguaiato ed improprio nei confronti di un governo che è rappresentazione del libero voto espresso dagli italiani. Poi è arrivato anche l'affondo di Stéphane Séjourné: secondo il segretario generale di Renaissance, il partito del presidente Macron, Darmanin ha avuto 'ragione a denunciare l'incompetenza e l'impotenza dell'estrema destra europea'. Dalla Francia ci aspettiamo un atteggiamo costruttivo e propositivo nei confronti dell'Italia per affrontare le grandi sfide europee e internazionali che investono le nostre due Nazioni. Dichiarazioni simili non fanno altro che mostrare la miopia politica di chi le pronuncia. Comprendiamo il nervosismo degli esponenti del partito di Macron che si sta sciogliendo come neve al sole, ma il problema non lo risolvono attaccando l'Italia ma lasciando le cariche per le quali non si dimostrano all'altezza", ha aggiunto.(Com)