Diritti: Celli, no a mozione destra contro donne in Municipio Roma VI

- Nessun passo indietro e sempre a difesa dei diritti delle donne. "Tanti anni di battaglie non possono e non devono essere messi in discussione da provvedimenti assurdi come la proposta di mozione presentata dai capigruppo di centrodestra, tutti uomini, del Municipio VI che propone 'iniziative per la prevenzione dell'aborto, sostegno alla maternità, difesa della vita e tutela della famiglia tradizionale sul territorio di Roma Capitale'. Un atto che contrasteremo con forza al fianco del gruppo di opposizione del Municipio VI". Lo dichiara in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. (Com)