Forza Italia: Benigni (FI), “Berlusconi immenso, rivederlo una gioia”

21 luglio 2021

- “Chiudiamo la manifestazione di Milano felici e soddisfatti: solo oggi si sono accreditati oltre mille under 35". Lo scrive in una nota Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e coordinatore nazionale del movimento giovanile. "In loro ho visto grande entusiasmo, passione, voglia di costruire, di mettersi in gioco e di affrontare con successo tutti insieme le sfide che ci attendono nei prossimi mesi. Siamo vivi, attrattivi, determinanti nella maggioranza di governo. E in questa due giorni abbiamo dimostrato di avere davanti a noi un grande futuro. Dobbiamo impegnarci più che mai per portare avanti le nostre idee al governo, in Parlamento e sui territori che amministriamo, tenendo sempre alta la bandiera di Forza Italia e difendendo i valori in cui crediamo fortemente. È stata una gioia, una grande emozione rivedere in video il presidente Berlusconi. Il suo è stato un intervento straordinario, commovente e convincente che ci ha indicato, ancora una volta, la strada da percorrere. Ha dimostrato, dopo settimane difficili e di paura, di essere pronto a tornare in campo con la grandissima forza che da sempre lo contraddistingue. Grazie presidente, ancora una volta sei stato immenso!”, ha aggiunto.(Com)