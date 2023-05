Riforme: Schlein, andremo a sentire cosa il Governo ha da dirci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente andiamo a sentire cosa il Governo ha da dirci, ci andiamo dopo un confronto con la segreteria del partito, con i deputati e i senatori delle commissioni affari costituzionali e ci andremo naturalmente dopo esserci confrontati al nostro interno perche' siamo un partito democratico". Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Cinisello Balsamo per un evento a sostegno del candidato sindaco del Pd, Luca Ghezzi, a proposito dell'incontro convocato dal Governo per parlare di riforme istituzionali. "Andremo ad ascoltare quello che il governo ha da dirci, ancora non lo sappiamo, quindi andremo a sentire", ha concluso. (Rem)