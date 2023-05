Russia-Ucraina: Kadyrov, unità cecene già in marcia verso Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità Akhmat “sono pronte ad avanzare” verso Bakhmut e diversi uomini sono già partiti alla volta della città. Lo ha reso noto il leader ceceno, Ramzan Kadyrov, attraverso Telegram. La dichiarazione giunge dopo che il fondatore del gruppo paramilitare russo Wagner, Evgenij Prigozhin, aveva contattato attraverso una lettera il ministro della Difesa di Mosca, Sergej Shoigu. Prigozhin aveva chiesto nella missiva il permesso di cedere le proprie postazioni nella città ucraina alle truppe del leader ceceno, in segno di protesta per la mancanza di munizioni. "Vi chiedo di emettere un ordine di trasferimento, entro la mezzanotte del 10 maggio, delle posizioni del gruppo Wagner alle unità del battaglione Akhmat nella località di Bakhmut e dintorni", aveva scritto Prigozhin. "Le unità Akhmat sono pronte ad avanzare verso Artemovsk (nome russo di Bakhmut). Ho già firmato una lettera indirizzata al Comandante supremo sulla mia disponibilità a restituire (alle forze russe) la città, e ripulirla dalla Nato e dai satanisti ucraini”, ha dichiarato Kadyrov aggiungendo che "i soldati sono in allerta, stiamo solo aspettando ordini”.(Rum)