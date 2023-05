Libia-Italia: a Tripoli un concerto del gruppo Enzo Avitabile in Acoustic World

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi nella capitale libica Tripoli, nella splendida cornice del Castello rosso, il concerto Acoustic World del cantautore e sassofonista italiano Enzo Avitabile, tra i maggiori interpreti della World Music e probabilmente l'artista italiano più rappresentativo di questo genere musicale. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia a Tripoli, organizzatrice dell’evento in collaborazione con il dipartimento di Antichità della Libia (DoA). Ad accompagnare Enzo Avitabile, i musicisti Gianluca Di Fenza ed Emidio Ausiello, in un concerto che ha ripercorso in chiave acustica gli ultimi 12 anni della sua produzione discografica. Il concerto, riferisce l’ambasciata, aggiunge un nuovo tassello all’attività di promozione culturale portata avanti dalla rappresentanza diplomatica italiana in stretto coordinamento con i propri partner libici. La folta partecipazione di pubblico e l’entusiasmo con il quale il cantautore napoletano è stato accolto nella capitale Tripoli, testimoniano ancora una volta quanto grande sia l’interesse e l’attenzione che il popolo libico rivolge alla cultura e all’arte del nostro Paese. (segue) (Com)