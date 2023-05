Libia-Italia: a Tripoli un concerto del gruppo Enzo Avitabile in Acoustic World (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono mancati durante la serata momenti in cui la tradizione musicale italiana ha dialogato con quella libica in un incontro “intimo” fatto di emozioni e di intrecci di storia, tradizioni e innovazione musicale. Questo, grazie alla partecipazione straordinaria del noto cantante, compositore e attore libico Nadal Fathi Kahlou, che ha presentato in apertura alcuni brani locali ed ha duettato con Enzo Avitabile interpretando “Carmela” uno dei brani più rappresentativi della tradizione musicale partenopea del grande compositore Sergio Bruni. Un momento di grande emozione che ha consacrato il forte legame esistente tra i due popoli. (Com)