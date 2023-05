Sanità: Marotta (Avs), rivolgersi al privato non è soluzione per Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivolgersi al privato per risolvere i problemi della sanità pubblica "non è nel Lazio, e in nessuna regione italiana, la soluzione più giusta. Spendere 23 milioni di euro per acquisire, o sarebbe meglio dire affittare posti letto con la scusa di alleggerire il lavoro del Pronto Soccorso, non è una decisione né saggia e né lungimirante". Lo dichiara in una nota il capogruppo Alleanza verdi e sinistra in Consiglio regionale, Claudio Marotta. "Peraltro parliamo di una provvedimento assunto senza alcun confronto con sindacati e parti sociali. Non un buon inizio - aggiunge Marotta -. La pandemia, proprio ieri dichiarata finita dall’Oms, ci ha lasciato una lezione importante che è quella di potenziare il sistema sanitario pubblico. Dare milioni di euro alle cliniche private, appare evidente a tutti, va esattamente nella direzione contraria", conclude.(Com)