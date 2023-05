Sanità: D'Amato (Pd Lazio), delibera pronto soccorso Rocca scelta sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta del presidente Rocca "di destinare 23 milioni di euro per l'acquisto di prestazioni aggiuntive, abbinata alla centralizzazione di tutte le procedure rischia di portare ad un sostanziale blocco delle assunzioni con l'effetto di essere una misura inefficace". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio del Pd e membro della commissione Sanità, Alessio D'Amato, commentando il pacchetto di delibere nell'ambito del "Progetto sperimentale gestione sovraffollamento dei pronto soccorso" approvato dalla giunta Rocca. "Con 23 milioni di euro si potevano assumere circa 500 operatori, mentre temo che questa scelta non produca alcun beneficio. Come ricordava, infatti, anche lo stesso ministro della salute Schillaci solo pochi giorni fa, la gran parte degli accessi al pronto soccorso sono codici a bassa intensità - aggiunge D'Amato -. Ecco perché la strada maestra deve essere il potenziamento della sanità territoriale utilizzando le risorse del Pnrr che sono state programmate per circa 800 milioni. Se non si lavora in questa direzione il rischio è di fare un buco nell'acqua. E a rimetterci saranno i cittadini del Lazio", conclude D'Amato. (Com)