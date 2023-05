© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Rocca investe 22,8 milioni a tutela di anziani e fragili nel Lazio. "Un problema ereditato da Zingaretti e che oggi lo stesso Pd ha il coraggio di criticare: si sono già dimenticati dei 500 milioni regalati ai privati da D'Amato per lasciarci poi una sanità in condizioni vergognose". Lo dichiara in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d'Italia (Com)