Roma: via il comitato promotore per i 90 anni di Tor Marancia

- Al via il comitato promotore per i 90 anni di Tor Marancia. "La borgata di Tor Marancia fa 90 anni ed è al centro di alcune tra le più grandi trasformazioni della città. La rete che stamattina si è riunita per inaugurare un anno di appuntamenti di promozione del territorio animata dalle associazioni presenti, dalle associazioni culturali del quartiere, dalle istituzioni presenti". Così in una nota il presidente della Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra civica ecologista, Amedeo Ciaccheri. "Il Comune di Roma, il Teatro dell'Opera, l'Asp San Michele e l'Asp Sant'Alessio, sarà organismo promotore per raccontare non solo l'identità di un quartiere popolare ma anche alcune trasformazioni tra le più importanti della città: la Fiera di Roma, il parco di Tor Marancia, l'urbanizzazione di piazza dei Navigatori e il centro culturale che diverrà sede anche della nuova scuola di danza del Teatro dell'Opera. Uno snodo decisivo per il futuro della città", conclude Ciaccheri.(Com)