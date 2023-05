Usa-Ucraina: Washington finanzierà invio di 18 elicotteri Apache in Polonia prima del loro acquisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Gli Stati Uniti forniranno alla Polonia otto elicotteri Apache fino a quando Varsavia non riceverà le proprie unità. Lo ha confermato oggi il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, all'indomani dell'incontro avvenuto ieri con il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin al Pentagono, al termine del quale il ministro polacco ha confermato l'invio di elicotteri Apache degli Stati Uniti prima della firma prevista per il contratto di acquisto di 96 elicotteri. Blaszczak ha spiegato che gli elicotteri saranno impiegati il prossimo anno nella Polonia orientale e ha aggiunto che l'addestramento dei piloti polacchi inizierà "fra poche settimane". La Polonia, Paese membro della Nato nell'Europa orientale, prevede di schierare gli elicotteri nella sua 18ma divisione meccanizzata e nella prima brigata dell'Aeronautica. L'acquisto dovrà prima essere approvato dal Congresso e dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Ieri Austin ha incontrato l’omologo Blaszczak per discutere il futuro dell’assistenza dei due Paesi all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia, e il rafforzamento della partnership bilaterale nel campo della sicurezza. Austin, riferisce una nota del Pentagono, ha ringraziato le autorità di Varsavia per il sostegno militare e umanitario fornito a Kiev. Le parti hanno anche discusso i prossimi passi per rafforzare le capacità di difesa della Polonia. (Res)