Libia: consiglio municipale Kufra, nessun sostegno alle Forze di supporto rapido in Sudan

- Il consiglio municipale di Kufra, città nel sud-est della Libia, ha smentito la notizia secondo cui la brigata locale Subul al Salam stia fornendo sostegno alle Forze di supporto rapido (Rsf) in Sudan, le milizie paramilitari guidate dal generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo che sta cercando di prendere il potere a Khartum. Lo riferisce il portale di informazione libico “Al Wasat”. Il consiglio ha precisato che la brigata è impegnata a sorvegliare i confini e a contrastare i traffici di esseri umani, droga e armi. “I confini sud-orientali dello Stato libico sono completamente protetti", ha aggiunto il consiglio municipale. Circa le notizie trapelate sul coinvolgimento della brigata in Sudan, si tratta di “menzogne”, che mirano ad “aumentare l'ingerenza internazionale in Libia e a violare la sua sovranità”, ha continuato il consiglio municipale di Kufra, smentendo anche la presenza di mercenari o gruppi armati, e sottolineando che "prenderà tutte le misure legali contro coloro che causano danni alla città” dando informazioni distorte. (segue) (Lit)