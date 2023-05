Libia: consiglio municipale Kufra, nessun sostegno alle Forze di supporto rapido in Sudan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin dall’inizio del conflitto in Sudan tra l’esercito sudanese di Abdel Fattah al Burhan e le milizie di Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo sono state diffuse notizie circa il sostegno del capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, alle Rsf, il quale avrebbe inviato loro “almeno un aereo per trasportare rifornimenti militari”. Fonti libiche hanno riferito ad “Agenzia Nova” che ci sono stati “almeno tre voli, non per andare in Sudan ma per scaricare armi e munizioni a Kufra, nel sud-est della Libia, che sono state poi trasportate via terra oltre il confine”. A tal proposito, secondo l’emittente televisiva qatariota “Al Araby”, una delegazione di sicurezza dell’Egitto ha incontrato Haftar nei giorni scorsi per trasmettere un avvertimento: l’Lna la smetta di sostenere le milizie paramilitari coinvolte nel conflitto in Sudan. Da parte sua, Haftar avrebbe risposto alla delegazione egiziana – in una riunione nel quartier generale dell’Lna nella base di Ar Rajma, vicino Bengasi – che non è responsabile di alcun appoggio alle milizie sudanesi di Hemeti. Secondo l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Sudan, Volker Perthes, Haftar sostiene “una delle due parti, ma non ha un ruolo decisivo in questa guerra”. (Lit)