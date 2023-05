Sudan: sparano contro il veicolo dell'ambasciatore turco a Khartum, le Rsf accusano l'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il veicolo sul quale viaggiava l'ambasciatore turco in Sudan, Ismail Cobanoglu, è stato colpito da una sparatoria. Lo riferisce l'emittente turca "Trt Haber" citando fonti diplomatiche. Sulla sparatoria, che secondo quanto si apprende non avrebbe provocato morti, si è espresso su Twitter il generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, il comandante delle Forze rapide di supporto (Rsf). Dagalo ha accusato dell'accaduto l'esercito, affermando che militari delle Forze armate sudanesi (Saf) hanno aperto il fuoco contro il veicolo dell'ambasciatore turco. "Questo attacco più recente è un'altra palese violazione da parte delle Saf delle norme e degli accordi internazionali che proteggono le missioni diplomatiche", ha scritto Hemeti sui social, tornando a denunciare la presenza nell'esercito di "membri del regime dell'ex dittatore Omar al Bashir", il capo dello Stato deposto nel 2019 dopo trent'anni al potere al termine di settimane di proteste di piazza. Le Rsf dichiarano quindi di rimanere impegnati per un ritorno alla democrazia e per un governo a guida civile. (segue) (Res)