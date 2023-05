Forza Italia: Siracusano, ci hanno detto saremmo spariti, ma siamo qui più forti che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Per anni ci hanno detto che Forza Italia sarebbe finita, che sarebbe sparita. Ce lo ha detto la sinistra, che consumava i leader uno dopo l'altro; ce lo ha detto Grillo, che è scomparso completamente dal panorama politico nazionale; ce lo ha detto il cosiddetto Terzo Polo, che è finito ancor prima di iniziare. Eppure noi oggi siamo qui, più forti che mai. La storia ci ha dato ragione, e abbiamo l'orgoglio e l'ambizione sana di chi vuole continuare a costruire una storia positiva per un futuro migliore per questo Paese. Viva Forza Italia, viva il presidente Berlusconi". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, chiudendo il suo intervenendo alla convention del partito azzurro in corso a Milano. (Rem)