Forza Italia: Siracusano, ci hanno detto saremmo spariti, ma siamo qui più forti che mai

21 luglio 2021

- "Per anni ci hanno detto che Forza Italia sarebbe finita, che sarebbe sparita. Ce lo ha detto la sinistra, che consumava i leader uno dopo l'altro; ce lo ha detto Grillo, che è scomparso completamente dal panorama politico nazionale; ce lo ha detto il cosiddetto Terzo Polo, che è finito ancor prima di iniziare. Eppure noi oggi siamo qui, più forti che mai. La storia ci ha dato ragione, e abbiamo l'orgoglio e l'ambizione sana di chi vuole continuare a costruire una storia positiva per un futuro migliore per questo Paese. Viva Forza Italia, viva il presidente Berlusconi". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, chiudendo il suo intervenendo alla convention del partito azzurro in corso a Milano. (Rem)