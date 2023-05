Amministrative: Lollobrigida a Fiumicino, con esperienza Baccini tornerà protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La città di Fiumicino ha enormi potenzialità ma, negli anni di governo della sinistra, non ha avuto la centralità che meritava. Bisogna investire in amministrazioni che puntino sul dialogo e abbiano la giusta attenzione alle istanze del territorio". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo ad un incontro con il candidato sindaco Baccini e i rappresentanti del mondo agricolo e degli allevatori, organizzato dalla lista di Fratelli d'Italia e che ha visto la presenza del senatore Marco Silvestroni e dell'assessore all'Agricoltura e Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "L'esperienza conta, al contrario di quanto affermavano altri. Perché il giudice supremo, il cittadino, fa le sue scelte in base a questo e alla capacità di realizzare quanto promesso in campagna elettorale, senza tradire gli impegni presi. Mario Baccini, che è stato anche ministro, è una persona di alto valore e grande esperienza. La sua è una scelta di sacrifico e, sono certo, non deluderà le aspettative. Con lui Fiumicino può tornare ad essere protagonista nel panorama nazionale, come esempio virtuoso di un Comune che punta sulla crescita. Il Governo Meloni sarà al fianco di questo territorio", ha concluso. (Com)