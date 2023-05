Sanità: Sabatini (Fd'I Lazio), Pd scredita Rocca e dimentica disastri Zingaretti-D’Amato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È a dir poco ridicolo il tentativo del gruppo consiliare del Partito democratico di screditare il lavoro che sta facendo la giunta Rocca in campo sanitario con gli interventi appena approvati per risolvere il grave problema del sovraffollamento dei pronto soccorso". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini. "Forse dalle parti del Pd si sono dimenticati di aver governato la Regione Lazio fino al febbraio scorso e di averla fatta diventare la maglia nera, proprio per gli inaccettabili tempi di attesa. Dimenticano forse che il loro assessore alla sanità Alessio D'Amato è stato bocciato dagli elettori dopo essersi presentato come aspirante governatore sfidando Rocca - aggiunge Sabatini -. Sorprende inoltre l'attacco dei Pd contro la sanità privata accreditata. Forse hanno anche dimenticato che il loro governatore Zingaretti durante gli anni della sua gestione, ha incrementato di mezzo miliardo di euro le prestazioni in favore dei privati senza ottenere, a differenza di Rocca, alcun concreto risultato, ma anzi lasciandoci una sanità sfasciata. Evidentemente - sottolinea Sabatini - al Pd disturba il fatto che i 22 milioni stanziati dalla giunta regionale andranno a risolvere l'emergenza nei pronto soccorso e a favore degli anziani e delle categorie più fragili, che più di tutti pagano il costo delle inadempienze ereditate. È singolare infine che la giunta Rocca sia dovuta intervenire su pressione dei direttori delle Asl, che ha nominato la precedente giunta, che non reggono più il peso della pesante eredità che la sinistra ci ha lasciato", conclude. (Com)