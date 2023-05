Repubblica Centrafricana: Pechino invita connazionali ed aziende alla prudenza dopo attacchi a cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha invitato i suoi connazionali e le imprese attive in Repubblica Centroafricana a prestare attenzione e non muoversi nelle aree in cui si sono verificati attacchi e rapimenti di cinesi. In una nota, l'ambasciata cinese a Bangui ha "avvertito le imprese cinesi locali, i cittadini e coloro che intendono visitare il Paese di non recarsi in aree al di fuori della capitale Bangui, in particolare Bambari e aree circostanti dove è avvenuto un attacco il 19 marzo", si legge nella nota. L'avvertimento arriva dopo che almeno nove cittadini cinesi sono stati uccisi e altri due feriti in un attacco a una miniera d'oro gestita da cinesi vicino alla città di Bambari, capoluogo della prefettura di Ouaka. (Cip)