Lazio: Rocca inaugura Palacongressi di Fiuggi, provincia Frosinone in serie A

- Inaugurato il nuovo palazzo dei congressi di Fiuggi, in provincia di Frosinone. “Questa nuova struttura congressuale è un passo concreto per far tornare Fiuggi, così come tutta la provincia di Frosinone, in 'serie A'. Anche se dalla pianificazione alla realizzazione non devono passare più 20 anni per le opere nel Lazio. Questo è inaccettabile. Il mio impegno come presidente della Regione è quello di tenere lo sguardo fisso sui bisogni dei cittadini e fornire loro risposte". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca intervenendo all'inaugurazione del nuovo Palacongressi di Fiuggi. "Quindi, oltre alle opere urbane, dobbiamo partire dalla sanità che significa, soprattutto, dignità: ho preso un impegno proprio ieri con il sindaco di Anagni per riconsegnare loro il reparto di oncologia. Anche la città di Frosinone vedrà la rinascita del suo ospedale, perché la mobilità sanitaria dei cittadini del frusinate per curare determinate patologie è assurda e deve finire - aggiunge Rocca -. Infine un cenno sullo sviluppo economico: questo territorio deve tornare a splendere e essere meta di quel turismo termale e congressuale che gli sono propri. Dobbiamo guardare al prossimo Giubileo che sarà un traino per tutte le province. Le sfide sono enormi e le affronteremo con passione per fare - davvero - la differenza”, conclude Rocca.(Com)