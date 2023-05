Forza Italia: Gasparri, con Dalla Chiesa e Chinnici dimostriamo di essere dalla parte della legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Rita Dalla Chiesa e Caterina Chinnici ancora una volta Forza Italia dimostra da che parte sta. Dalla parte della legalità! Noi i magistrati valorosi li ricordiamo, i carabinieri valorosi li ricordiamo. Non li mettiamo sotto processo come avvenuto per anni a Palermo". Lo ha affermato il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri intervenendo nel corso della due giorni del partito azzurro a Milano dopo aver fatto proiettare un video omaggio a Silvio Berlusconi, ai suoi governi e a Forza Italia. Poi rivolgendosi ai tanti giovani presenti in sala, ha proseguito: "Bellissimo l'entusiasmo dei giovani di Forza Italia qui a Milano. Oggi un giornale ha definito i nostri ragazzi 'acqua e sapone'. Bene, per noi è un complimento, meglio i nostri ragazzi 'acqua e sapone' che i ragazzi 'hashish legale e cocaina' che propone la sinistra italiana. Grazie ragazzi per esserci stati". Infine un omaggio all'amico Antonio Tajani Ministro degli Esteri: "Antonio è in testa alle classifiche di gradimento dei ministri. La serietà paga! L'esperienza paga. Non è vero che 'uno vale uno', qualcuno vale di più! E non c'è bisogno di fare i nomi di quelli che valgono poco". "Tornate a casa orgogliosi - ha concluso Gasparri rivolto al pubblico - Forza Italia c'è, la Forza dell'Italia c'è, Silvio Berlusconi c'è!"