Egitto: al Cairo una riunione straordinaria della Lega araba, focus su Siria e Sudan

- La situazione in Sudan e il possibile reintegro della Siria nella Lega araba. Questi i due argomenti all’ordine del giorno di un incontro straordinario del consiglio della Lega araba a livello di delegati permanenti, iniziato oggi presso la sede dell’organizzazione al Cairo, in Egitto, Paese che detiene la presidenza di turno del consiglio. Secondo quanto riferito da una fonte diplomatica all’emittente egiziana “Asharq”, l’incontro ha visto un ampio sostegno sul ritorno della Siria nella Lega dopo circa dodici anni dalla sua sospensione. Ad ogni modo, ha spiegato la stessa fonte, la decisione di reintegrare Damasco nel consesso dei 22 Stati sarà affidata ai ministri degli Esteri dei Paesi membri, che si riuniranno domani in altri due incontri straordinari incentrati sui fascicoli siriano e sudanese. (segue) (Cae)