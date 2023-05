Egitto: al Cairo una riunione straordinaria della Lega araba, focus su Siria e Sudan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena ricordare che, nei giorni scorsi, il possibile reintegro della Siria nella Lega araba è stato al centro dei colloqui telefonici intrattenuti dal ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, con omologhi della regione. Secondo il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, il reintegro di Damasco nel consesso di Stati arabi sarà un "processo molto lungo, difficile e pieno di ostacoli, data la complessità della crisi dopo dodici anni di conflitto". Tuttavia, secondo Safadi, la Siria ha “abbastanza voti favorevoli tra i 22 Paesi membri”. Circa la situazione in Sudan, mentre la situazione sul campo continua ad essere tesa, oggi hanno avuto inizio a Gedda, in Arabia Saudita, colloqui pre-negoziali tra le delegazioni delle due fazioni militari in conflitto, le Forze armate sudanesi (Saf) e le Forze di supporto rapido (Rsf). Entrambe le parti hanno però dichiarato che discuteranno solo di una tregua umanitaria e non della fine della guerra. (Cae)