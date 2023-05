Sanità: Simeoni (FI Lazio), da Pd critiche immotivate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche da parte del Pd "al provvedimento approvato ieri dalla Giunta regionale del Lazio, per affrontare il problema del sovraffollamento dei pronto soccorso, a mio avviso non hanno alcun senso, oltre a essere poco rispettose nei confronti dei cittadini". Lo scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni. "Se ci troviamo in questa situazione, che ci costringe ad agire celermente, a tutela soprattutto di anziani e persone fragili, è perché le politiche attuate negli ultimi anni non hanno funzionato - aggiunge Simeoni -. Inoltre sorprende sentir parlare di 'regalo ai privati' da chi nella precedente amministrazione ha incrementato l'acquisto di prestazioni dai privati di ben mezzo miliardo di euro", conclude Simeoni.(Com)