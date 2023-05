Lavoro: Rizzetto (Fd'I), governo si occupa dei lavoratori, da Cgil solo ideologiche promesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Meloni sta mettendo in campo una serie di misure a favore di tutti i lavoratori, voglio ricordarlo al segretario (Maurizio) Landini e alla Cgil eventualmente si fossero distratti". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera dei deputati, Walter Rizzetto (Fd'I). "Credo che ormai la Cgil non sia più credibile e quindi comprendo il nervosismo del suo segretario. Abbiamo riattivato il mercato del lavoro e stiamo rispettando gli impegni assunti con gli italiani, mentre la Cgil ha prodotto negli anni solo false promesse e proclami inutili. Evidenzio inoltre a Landini, che abbiamo ridotto il cuneo fiscale, a beneficio dei lavoratori, dal 3 al 7 per cento per redditi fino a 25 mila euro e dal 2 al 6 per cento per redditi fino a 35 mila euro. Ci stiamo occupando dei problemi reali del Paese. La Cgil cosa sta facendo?", conclude. (Com)