- E’ rimasto ferito in un attentato Zakhar Prilepin, scrittore e in passato combattente per le forze russe nel Donbass. Secondo quanto riferisce il canale Telegram filogovernativo “Mash”, l’auto dello scrittore sarebbe esplosa nei pressi della Nizhni Novgorod, a 400 chilometri da Mosca, e l’attentato sarebbe stato rivendicato da un gruppo denominato Atesh. Un ordigno esplosivo sarebbe stato collocato sotto l’auto dello scrittore, che si troverebbe ora in gravi condizioni presso una struttura ospedaliera. Un uomo è stato arrestato perché sospettato di essere coinvolto nell’attentato, secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno di Mosca. "È successo, Washington e la Nato hanno alimentato un'altra cellula terroristica internazionale: il regime di Kiev", ha scritto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zaharova, commentando l’accaduto.(Rum)