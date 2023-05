Lazio: Cgil, in Regione ancora non si parte, "nuove” nomine e tanti "interim"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Regione Lazio si registrano "nuove" nomine e tanti "interim", ma anche una fase di stallo. E' quanto si legge in una nota di Fp Cgil di Roma e Lazio. "Abbiamo atteso alcuni mesi per lasciare lavorare la nuova Giunta ed abbiamo ascoltato il presidente nell’incontro avuto con tutte le organizzazioni sindacali ma registriamo ancora uno stallo. Attendiamo che il direttore generale ci convochi sul tema della contrattazione per il rinnovo del contratto decentrato per i dipendenti regionali e sulle imminenti scadenze delle ex posizioni organizzative, spina dorsale dell’amministrazione - si legge nella nota del sindacato -. Ci preoccupano inoltre le molte Direzioni vacanti o dirette attraverso interim. Nell'incontro avuto il presidente ha espresso la volontà di valorizzazione del personale regionale quindi è necessario accelerare sui bandi per le nuove nomine avendo a disposizione personale dirigenziale interno, come gli ex direttori 'retrocessi' a dirigenti di area, i quali potrebbero ricoprire le Direzioni rimaste vacanti. Rinnoviamo la nostra richiesta all’amministrazione regionale di convocare le parti sociali per discutere su quale modello organizzativo la Regione Lazio vorrà basare la propria azione”, conclude il sindacato. (Com)