Mutui: Torto (M5s), governo dorme, noi proponiamo fondo aiuti e aumento detrazione interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che si sta alimentando sulle rate dei mutui è un autentico incendio, di fronte al quale non è più ammissibile la dormita collettiva di governo e centrodestra". Lo comunica in una nota Daniela Torto, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Bilancio della Camera. "L'ultimo dossier della Fabi conferma l'allarme lanciato mesi fa dal M5s, certificando che la rate dei mutui a tasso variabile stanno aumentando fino al 65%, mentre i nuovi mutui a tasso fisso hanno costi raddoppiati solo rispetto a un anno fa. Costi alle stelle anche per chi acquista automobili a rate. La situazione di lavoratori e imprese diventa insostenibile, con danni che rischiano di propagarsi a tutto il sistema economico. Noi - prosegue - abbiamo formalizzato in Parlamento diverse proposte. Abbiamo depositato alla Camera una pdl che istituisce un Fondo di sostegno dedicato a chi non ce la fa più a pagare le rate, entro determinati limiti Isee, e con diversi emendamenti al Dl Bollette abbiamo proposto di incrementare, sia in percentuale, sia in valore economico, il tetto di detrazione degli interessi passivi sui prestiti. Abbiamo inoltre proposto di individuare le coperture a queste agevolazioni in un contributo sugli extraprofitti bancari, cresciuti nell'ultimo anno di oltre il 60 per cento e ancora in crescita. Il governo - prosegue la nota - la smetta con il perenne marketing elettorale, con la vuota narrazione di impercettibili tagli del cuneo fiscale e con annunci di non meglio precisati piani antidenatalità. Con l'instabilità sprigionata dall'ultimo 'Dl precariato' e con l'inaccettabile immobilismo sulla questione mutui, l'Esecutivo sta facendo esattamente ciò che non serve per contrastare l'inverno demografico italiano. Le nostre proposte sono in Parlamento, il Governo per una volta non guardi dall'altra parte", conclude. (Com)