Milano: Spada (Assolombarda), città deve continuare a essere accogliente per studenti e professionisti

- “Condivido molte delle valutazioni di Ferruccio Resta sul Corriere della Sera di oggi. La centralità dei giovani e dei loro bisogni è responsabilità di tutti. Milano deve continuare a essere ospitale e accogliente per studenti e professionisti, scongiurando il pericolo ‘fuga’. Il tema della casa è cruciale; le università stanno lavorando sul versante dell'accoglienza, ma non basta. Dobbiamo fare di più, ne ho parlato anche col Sindaco, Giuseppe Sala: il futuro della città dipende dalla capacità di tutti di dare risposte che vadano in questa direzione e le imprese, in questa partita, ci sono. È fondamentale dare seguito alla vocazione di città aperta di Milano e il modo per raggiungere questo obiettivo è una sempre più stringente e solida collaborazione pubblico-privato”. Lo ha dichiarato, su Twitter, il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada. (Com)