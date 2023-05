Milano: Atm, M1 chiusa tra Sesto Marelli e Sesto FS per tentato suicidio, fermate coperte da bus della linea Nm1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atm segnala che la linea metropolitana M1 è chiusa tra Sesto Marelli e Sesto FS per via di un tentato suicidio, a seguito del quale sta intervenendo il personale medico. Le stazioni sono servite da bus, che fermano in corrispondenza delle fermate della linea Nm1. In alternativa a Sesto Fs, è consigliato considerare altre stazioni ferroviarie, come Greco o Centrale. Occorre anche considerare maggiori tempi di viaggio e attese più lunghe sul resto della linea. (Com)