Russia-Ucraina: Prigozhin (Wagner) chiede di cedere posizioni alle truppe cecene di Kadyrov

22 luglio 2021

- Il fondatore del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin, ha chiesto oggi all'esercito russo il permesso di cedere le proprie postazioni nella città ucraina di Bakhmut alle truppe del leader ceceno Ramzan Kadyrov, in segno di protesta per la mancanza di munizioni. "Vi chiedo di emettere un ordine di battaglia sul trasferimento, entro la mezzanotte del 10 maggio, delle posizioni del gruppo Wagner alle unità del battaglione Akhmat nella località di Bakhmout e dintorni", ha scritto Prigozhin in una lettera del suo servizio stampa indirizzata al ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu.(Rum)