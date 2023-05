Spagna: portavoce governo, accordo tra sindacati e imprenditori su salari è "progresso" per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raggiungimento dell'accordo per l'aumento dei salari tra i sindacati e le organizzazioni imprenditoriali spagnole significa un "progresso" per il Paese nella "pace sociale". Lo ha detto la ministra per le Politiche Territoriali e portavoce del governo, Isabel Rodriguez, che ha elogiato anche il lavoro dell'esecutivo di Pedro Sanchez nell'affrontare i problemi dei cittadini con misure come l'aumento del salario minimo o delle pensioni. La ministra ha anche sottolineato che i socialisti affrontano le elezioni del 28 maggio prossimo con la "tranquillità" di aver fatto il lavoro in questi anni dal governo centrale ma, soprattutto, "con il miglior biglietto da visita che il Partito socialista operaio spagnolo possa avere: i suoi sindaci". (Spm)