Spagna: Podemos presenta programma elettorale per elezioni locali del 28 maggio

- Unidas Podemos ha presentato il suo programma per le elezioni regionali e comunali in Spagna del 28 maggio prossimo. Tra di esse figurano: la creazione di supermercati pubblici, trasporti gratuiti e università gratuite, una tassa per le grandi aziende di e-commerce ed una sulle case vuote per i grandi proprietari. Per quanto riguarda i supermercati, in un documento diffuso oggi, si evidenzia la loro creazione con la necessità di competere con le grandi catene che formano un "oligopolio" con tre aziende che controllano il 40 per cento del mercato e "fanno fortuna" con l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. In merito agli alloggi, Podemos propone una nuova tassa sugli immobili vuoti per i grandi proprietari a partire dalla sesta proprietà. Si contempla anche la possibilità che l'amministrazione pubblica paghi un prezzo "equo" per acquisire l'immobile se rimane disabitato per più di quattro anni, includendo in questa opzione tutti gli appartamenti di proprietà di banche e fondi di investimento. Podemos si impegna inoltre a costruire nuovi appartamenti pubblici e a consentire, per legge, alle comunità e ai consigli comunali di acquistare alloggi direttamente sul mercato privato, per motivi di urgenza, e a rendere indefinita la classificazione degli alloggi sovvenzionati. Per quanto riguarda i trasporti, il programma quadro del partito viola vuole istituire la gratuità "permanente" per tutti i mezzi di trasporto di proprietà delle regioni e dei comuni per "giustizia sociale", aumentarne il finanziamento per assicurare frequenze adeguate. Per quanto riguarda l'istruzione, Podemos si impegna a rendere gratuite le università pubbliche "a tutti i livelli, sia per le lauree che per i dottorati". Tuttavia, si chiarisce che la realizzazione di questa misura potrebbe avvenire per fasi, per motivi di bilancio. (Spm)