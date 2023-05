Abruzzo: Pettinari (M5s), la mano delle mafie sulle attività commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La criminalità in Abruzzo "ha fatto un salto di 'qualità', non più solo singoli episodi, rete di spaccio e microfurti. Oggi in Abruzzo la presenza delle mafie è conclamata. Ce lo dice la cronaca, ce lo dicono le numerose inchieste, che hanno portato a importanti arresti nelle ultime settimane, e ce lo dicono i fatti che possiamo vedere con i nostri occhi ogni giorno. Quello che salta subito all'occhio è la chiusura di attività storiche dei nostri concittadini, mentre al loro posto sorgono catene di attività commerciali di sconosciuti che vediamo sempre vuote, nonostante i lussuosi arredi e il numeroso personale. L'Abruzzo sta cambiando, in peggio, ed è dovere delle istituzioni porre un freno a questa escalation prima che sia troppo tardi". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale abruzzese, Domenico Pettinari, del Movimento cinque stelle. "Le istituzioni e tutti gli organi preposti hanno il dovere di tutelare i nostri commercianti e l'economia sana della nostra regione. Non possiamo lasciare sole attività imprenditoriali attanagliate dalla concorrenza sleale di chi infiltra proventi illeciti nell'economia legale. Il cittadino onesto non può competere con le grandi disponibilità finanziarie di chi delinque, e le istituzioni non possono permettere che il tessuto economico abruzzese sia fagocitato dalla criminalità organizzata - aggiunge Pettinari -. In particolar modo le città più popolose come Pescara sono maggiormente a rischio. Basta pensare alle ultime inchieste della Direzione distrettuale antimafia, che hanno scoperto in città depositi di smaltimento della ndrangheta gestiti da personaggi locali. Questo ci fa capire che il capoluogo adriatico rappresenta un crocevia importantissimo e strategico per rifornire le piazze di spaccio della città, ma anche per lo smistamento verso altre zone dell'Abruzzo o fuori Regione". (segue) (Gru)