Forza Italia: Berlusconi, vogliamo aumentare le pensioni e stipendi, rimasti quelli di 20 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Noi vogliamo aumentare le pensioni, i salari, gli stipendi che sono rimasti quelli di 20 anni fa. Noi vogliamo ridurre la pressione fiscale sotto il 40 per cento mentre ora è al 44 per cento". Lo ha affermato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi nel videomessaggio di chiusura della convention di Forza Italia a Milano. "Vogliamo costruire tutte le infrastrutture necessarie per rendere veramente moderno il nostro Paese – ha proseguito -. Ed ora dobbiamo anche trovare urgentemente una risposta al problema della siccità per far sì che i nostri campi non restino senza acqua e i rubinetti non restino all'asciutto, come purtroppo oggi avviene in alcune nostre città". (Rem)