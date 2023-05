Forza Italia: Berlusconi, la sinistra non vuole raccontare gli ideali del comunismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Se chiedete a un parlamentare di sinistra cos'è il comunismo e quali sono i valori del comunismo molti di loro non lo sanno, o non vogliono dirti che il comunismo crede che lo Stato sia superiore a tutto, ritengono che lo Stato debba decidere tutto, e non vogliono neppure ammettere che il comunismo negli anni di Stalin e di Mao tolse ai contadini le proprietà dei loro campi lasciando morire di fame in Cina, ma anche in Ucraina e in Russia più di 80 milioni di persone". Lo ha affermato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi nel videomessaggio di chiusura della convention di Forza Italia a Milano. (Rem)