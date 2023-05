Forza Italia: Berlusconi, incarniamo tradizione liberale, cristiana, garantista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In pochi mesi, con i miei più cari amici sapemmo dar vita all'unico partito in Italia che è continuatore e interprete della tradizione liberale, della tradizione cristiana, della tradizione garantista, della tradizione europeista e atlantista e vincemmo le elezioni". Lo ha affermato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi nel videomessaggio di chiusura della convention di Forza Italia a Milano. "Questi valori - ha proseguito - sono in noi: ci appartengono perché sono quelli più naturali negli uomini liberi del ventunesimo secolo. Noi non siamo professionisti della politica, noi siamo uomini che vengono dal lavoro, dalle professioni, dall'imprenditoria. Anche in questo siamo diversi da loro". "Loro in maggioranza non hanno mai lavorato, hanno fatto solo politica, hanno parlato, parlato, parlato e soprattutto sparlato", ha aggiunto. (Rem)