Forza Italia: Berlusconi, la mia Marta mi disse che ero al San Raffaele perché ho lavorato tanto

21 luglio 2021

- "Qualche notte fa, qui al San Raffaele, mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. 'Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?' Vicino a me vegliava la mia Marta. Anche a lei posi la stessa domanda: perché siamo qui? E lei mi disse: 'Siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà?'. E questo voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero". Lo ha raccontato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi all'inizio del proprio videomessaggio di chiusura della convention di Forza Italia a Milano. (Rem)