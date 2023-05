Forza Italia: Siracusano, messaggio Berlusconi nuovo inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla convention di Forza Italia a Milano "arriva un messaggio chiaro: il nostro partito c'è, è forte, vitale e attrattivo, determinante per il governo Meloni. Ma soprattutto il nostro partito ha un leader, Silvio Berlusconi, in campo e attento al suo popolo e alle esigenze dell'Italia. Abbiamo vissuto due giorni straordinari, con eletti, dirigenti e militanti giunti da tutta Italia e con un rinnovato entusiasmo attorno ad un progetto che da 30 anni va avanti con successi e con la coerenza di chi ha scelto in modo responsabile di mettere gli interessi del Paese al centro della propria agenda politica". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. "Il videomessaggio del presidente Silvio Berlusconi, dopo la paura delle scorse settimane, rappresenta un nuovo inizio, è stato un faro per un popolo che aveva il bisogno di rivedere il proprio leader protagonista - aggiunge l'esponente dell'esecutivo -. Il presidente Berlusconi, straordinario statista e uomo dall'immensa generosità, ancora una volta, ha dato la linea, ha rivendicato le cose fatte da Forza Italia al governo, ci ha indicato la strada da seguire nei prossimi mesi. Siamo un pilastro per la maggioranza di centrodestra e la spina dorsale dell'esecutivo. Andiamo avanti con passione e custodendo i valori della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista, e atlantista, che solo Forza Italia da sempre difende e che continuerà a difendere anche in futuro".(Com)