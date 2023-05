Regno Unito: Biden si congratula con Carlo III e Camilla per l’incoronazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a re Carlo III e alla regina Camilla per la loro incoronazione. La duratura amicizia tra gli Stati Uniti e il Regno Unito è una fonte di forza per entrambi i nostri popoli”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden su Twitter, celebrando l’incoronazione del monarca britannico. “Sono orgoglioso che la First Lady rappresenti gli Stati Uniti per questa storica occasione”, ha aggiunto Biden, che è assente alla cerimonia. (Rel)