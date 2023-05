© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Inizio dell'Estate, o Lixia in cinese, è il settimo termine solare nel calendario cinese tradizionale.Questo termine solare segna il punto in cui tutto è cresciuto dopo il risveglio della primavera. È anche il momento per la semina del riso precoce in molte parti della Cina. (Xin)