Ue: Berlusconi, serve politica militare unica, se la Cina ci occupasse non sapremmo contrastarla

21 luglio 2021

- "Dobbiamo avere un'unica politica militare con integrazione tra le forze armate di tutti i Paesi europei, con un aumento della spesa militare e con un Corpo di pronto intervento di almeno 300mila uomini". Lo ha affermato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi nel videomessaggio di chiusura della convention di Forza Italia a Milano. "Tutto questo, che io chiedo dal 2002, non è stato mai realizzato. E purtroppo così, l'Europa, nel mondo, conta poco. Se la Cina, lo dico naturalmente per assurdo, un giorno decidesse di occupare l'Italia, e magari qualche altro Paese Europeo, non sapremmo assolutamente contrastarla e la cosa migliore che ci converrebbe fare sarebbe quella di andare a scuola a studiare il cinese". (Rem)