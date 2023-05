Pesca: Lollobrigida, in Europa tornare a remare dalla stessa parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre Israele lancia il pesce 3D, l'Italia è la prima nazione libera da alimenti realizzati in laboratorio. Il Governo Meloni, che considera il mondo della pesca centrale per la nostra economia, continuerà a difendere i cittadini per garantire che sulle tavole arrivino ancora prodotti sani e di qualità". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo all'evento "Pesca e futuro", organizzato questa mattina a Fiumicino da Federpesca. "L'Europa deve avere un ruolo diverso: deve proteggere le nostre aziende e non continuare a pagare gli agricoltori per non coltivare e i pescatori per non pescare, con l'obiettivo di dare il via libera ai cibi sintetici, partendo da posizioni ideologiche come quelle, ad esempio, sulle emissioni che paragonano le deiezioni animali all'inquinamento causato da un'industria. Perché agricoltori e pescatori sono i primi ambientalisti - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -. Continuiamo a promuovere le nostre eccellenze all'estero, come fatto a Barcellona nel corso della fiera Seafood global, perché il sistema Italia è vincente sulla qualità. Auspico che in Europa si torni a remare dalla stessa parte perché solo così possiamo tutelare un asset primario per la nostra nazione". (Rin)