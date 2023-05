Italia-Regno Unito: la comunità britannica celebra a Villa Wolkonsky re Carlo III e la regina Camilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore britannico in Italia, Edward Llewellyn, ha aperto le porte della splendida Villa Wolkonsky alla comunità britannica romana, e non solo: oltre 600 gli ospiti che hanno affollato i giardini e le sale della residenza romana dell’ambasciatore per assistere alla proiezione delle immagini della “Bbc” provenienti da Londra. L’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla, come tutti anticipavano, si è dimostrata un evento di straordinario richiamo non solo per i sudditi d’oltremanica, ma anche per i tanti amici del Regno Unito in Italia. A distanza di più di 70 dall’ultima incoronazione nel Regno Unito, quella dell’amatissima regina Elisabetta II, re Carlo III non ha deluso i tanti appassionati presenti: tradizione e modernità hanno coesistito in continuità con un Paese che è cambiato insieme alla monarchia. Una cerimonia che ha catturato l’attenzione dei presenti nel corso di una giornata di cui l’ambasciatore ha detto: “Sono estremamente felice di accogliere oggi a Villa Wolkonsky i nostri amici, britannici e non, per seguire insieme questo straordinario momento storico per la Corona britannica e per l’intero Regno Unito. L’attenzione e l’attrazione generati in queste ultime settimane per la cerimonia di incoronazione ha creato una meravigliosa situazione di attesa, palpabile per tutte le strade di Londra. Re Carlo III, che così tante volte ha visitato l’Italia in passato, è un grande conoscitore di questo Paese. È bello ritrovarsi oggi qui a Roma con così tanti amici per festeggiare insieme la sua ascesa al trono. Lunga vita al re!”. (segue) (Res)